Kütahya'da eğlence mekanı önünde 1 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kütahya'da eğlence mekanı önünde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 26 Ağustos 2023 tarihinde Mithat Paşa Caddesi üzerindeki eğlence mekanı önünde Ö.Ç. (25) isimli şahsı bel kısmından ateşli silahla yaralayarak firar eden M.E. D. (35) isimli şüpheliyi Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde olayda kullandığı tabanca ile yakaladı. Şahsın ayrıca silahla tehdit ve yasadışı bahis oynatma suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak. - KÜTAHYA