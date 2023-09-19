Kütahya'da "Dar Bölge" uygulamasında 218 şahıs ve 118 aracın sorgusu ve denetimi yapıldı

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 218 şahıs ve 118 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte 1 amir, 5 resmi ekip (11 personel) 8 yaya devriye ve 14 ÇMB Personeli ile Dumlupınar Bulvarı İl Özel İdaresi Önü, Ziraat Mahallesi Ray Sokak ve Hisar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 218 şahıs ve 118 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 11 ticari taksi kontrol edildi, 15 motosikletin sorgusu yapıldı. 5 adet kesici alet, 1 adet teleskobik jop ele geçirilirken, 6 şahsa idari işlem uygulandı. 1 araç sürücüsüne trafik ekiplerince Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA