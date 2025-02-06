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Kütahya'da Çocuk ve Gençlerin Güvenliği İçin Okul Çevreleri Denetlendi

Kütahya'da Çocuk ve Gençlerin Güvenliği İçin Okul Çevreleri Denetlendi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. dönemine giriş sebebiyle, okul çevrelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. 212 okul çevresinde yapılan denetimlerde 1023 şahıs sorgulandı, 80 işyeri ve 83 park/bahçe kontrol edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminin başlaması dolayısıyla, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, il genelindeki 212 okul çevresinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimlerde, 1023 şahıs ve 102 araç sorgulandı. 80 işyeri ve 83 park/bahçe kontrol edildi. 14 internet kafe/oyun salonu denetlendi. 16 metruk bina incelendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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