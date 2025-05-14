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Kütahya'da Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

Kütahya'da Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan N.A. isimli şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Kütahya'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Tavşanlı ilçesi Karakaya köyünde jandarmanın yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında, çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 Yıl 10 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (37) isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Tavşanlı ilçesi Karakaya köyünde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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