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Kütahya OSB ifaiye ekibi, Saka Çiftliği Mevkii'ndeki yangına destek verdi

Kütahya OSB ifaiye ekibi, Saka Çiftliği Mevkii'ndeki yangına destek verdi
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Kütahya Merkez Saka Çiftliği mevkiinde çıkan yangına, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi ekipleri destek verdi. Yangın, koordineli çalışmalarla kontrol altına alındı.

Kütahya Merkez Saka Çiftliği mevkiinde çıkan yangına, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Birimi destek ekipleriyle müdahale etti.

Yangın ihbarının ardından hızla bölgeye sevk edilen Kütahya OSB İtfaiye ekipleri, ilgili kurum ve kuruluşların ekipleriyle koordineli olarak söndürme çalışmalarına katıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi amacıyla yoğun çalışma yürüttü.

Güçlü araç filosu, teknik donanımı ve deneyimli personeliyle görev yapan Kütahya OSB İtfaiye Birimi, yalnızca Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde değil, ihtiyaç duyulan durumlarda kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde şehir genelindeki afet ve acil durumlara da destek vermeyi sürdürüyor.

Yetkililer, yangına müdahalede görev alan tüm ekiplerin koordineli çalışmasının, söndürme çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesinde önemli rol oynadığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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