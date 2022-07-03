Kütahya'da bekçiler şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında metamfetamin olduğunu değerlendirilen madde, 4 adet mavi renkli sentetik ecza, beyaz kağıt içinde esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Saray Mahallesinde H.N. (39) isimli şahsın yapılan üst aramasında, siyah kutu içinde görünüş itibariyle metamfetamin olduğunu değerlendirilen madde, 4 adet mavi renkli sentetik ecza, beyaz kağıt içinde esrar ve bir adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa