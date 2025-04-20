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Kütahya'da Arazöz ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da Arazöz ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde bir arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 79 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarına giden A.B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, Hisarbey köyü yol ayrımında Bünyamin Gökgöz'ün (79) idaresindeki 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Gökgöz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücünün eşi K. Gökgöz (73) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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