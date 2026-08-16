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Kütahya'da Polis Operasyonu: 14 Bin 622 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kütahya'da Polis Operasyonu: 14 Bin 622 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Kütahya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 274 ilaç kutusu içerisinde toplam 14 bin 622 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 274 ilaç kutusu içerisinde toplam 14 bin 622 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahısların tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 274 ilaç kutusu içerisinde toplam 14 bin 622 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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