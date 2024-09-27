Kütahya'da Anız Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beşkarış ve Murathanlar köyü arasındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Altıntaş İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - KÜTAHYA