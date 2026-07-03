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Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Alzaymır hastası kadın 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Kütahya'da alzaymır hastası 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da alzaymır hastası 86 yaşındaki kadın, apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Zafertepe Mahallesi Kuşcuzade Galip Efendi Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katında yaşayan alzaymır hastası Remziye Erbeyit (86) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erbeyit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Remziye Erbeyit'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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