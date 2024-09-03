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Kütahya'da Akaryakıt İstasyonu Duvarına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ali Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki gün önce akaryakıt istasyonu duvarına çarparak ağır yaralanan araç sürücüsü 21 yaşındaki Mehmet Ali Güler, tedavi gördüğü Kütahya Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

İki ay önce vatani görevini yapıp geldiği öğrenilen Mehmet Ali Güler, 1 Eylül gecesi 43 FF 137 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonu duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Güler, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze, bugün Emet ilçesi Kırgıl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Ali Güler 3-sayfa trafik Güncel Hukuk Yaşam Emet

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