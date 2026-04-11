Haberler

Kütahya Valisi Işın: "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Musa Işın, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. AFAD ve diğer ekipler sahada incelemelere başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili, "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Merkez üssü Simav ilçesi Yemişli köyü olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.31'de olan deprem çevre illerden de hissedilirken, Kütahya Valisi Musa Işın, son durumla ilgili açıklamada bulundu. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirten Vali Işın, "AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirterek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu