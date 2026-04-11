Kütahya Valisi Işın: "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili, "Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Merkez üssü Simav ilçesi Yemişli köyü olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.31'de olan deprem çevre illerden de hissedilirken, Kütahya Valisi Musa Işın, son durumla ilgili açıklamada bulundu. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirten Vali Işın, "AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirterek, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. - KÜTAHYA

