Kütahya'da 3 ayda Narkotik operasyonlarında yakalanan 400 şahıstan 20'si tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde 282 olayda yakalanan 400 şahıstan 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmalarında, 282 olayda yakalanan 400 şahıstan 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 393,33 gram metamfetamin, 112,2 gram esrar, 2 bin 573,78 gram bonzai, 50,64 gram kokain, 38,97 gram skunk, 399 adet sentetik ecza ve 56 adet ecstasy ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA