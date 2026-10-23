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Kütahya'da 19 öğrenci pilav ikramının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Kütahya'da 19 öğrenci pilav ikramının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Öğrencilerin öğle arasında iş yeri tarafından ikram edilen tavuklu pilav ve ekmek sonrası rahatsızlandığı öğrenildi; kesin bilgi paylaşılmadı.

Kütahya'da Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 öğrenci, karın ağrısı ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin, öğle arasında ikram edilen tavuklu pilav ve ekmek sonrası rahatsızlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, okulun dışında öğle arasında bir iş yeri tarafından öğrencilere tavuklu pilav ve ekmek ikram edildi. Yaklaşık 60 öğrenciye dağıtıldığı öğrenilen yemek ikramının ardından bazı öğrenciler karın ağrısı şikayeti yaşadı. Rahatsızlanan öğrenciler, velileriyle birlikte Kütahya Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen 19 öğrencinin sağlık ekiplerince kontrol ve tetkikleri yapıldı.

Olayla ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, öğrencilerin rahatsızlanmasına ikram edilen yemeklerin neden olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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