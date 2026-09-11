Kütahya’da 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs kovalamacayla yakalandı

Kütahya'da polisin takibindeki araçtan inerek kaçmaya çalışan ve hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekiplerin takibinde bulunan ve şüphelinin içerisinde olduğu araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan aranan şahıs, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında, hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu suçtan arandığı belirlendi.

Ayrıca şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4, hırsızlık suçundan ise 2 olmak üzere toplam 6 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan aranan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı