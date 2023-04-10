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Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa, Çanakkale ve Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen soruşturma çerçevesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik Kütahya, Bursa ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda O.O.Y., H.Ö., E.C.S., M.E., H.H.Ş., A.B.U., M.C.E., T.V., M.K. ve M.T. isimli 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Kütahya Bursa 3. Sayfa Haberler

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