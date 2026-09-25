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Kütahya Aslanapa'da jandarma operasyonunda 2 Roma lahit kapağı ele geçirildi

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Kütahya Aslanapa'da jandarma operasyonunda 2 Roma lahit kapağı ele geçirildi
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Kütahya Aslanapa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 kilo ağırlığında 2 lahit mezar kapağı, tarihi eser niteliğinde yüzük ve 37 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit mezar kapağı, tarihi eser niteliğinde yüzük ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 adet Roma dönemine ait lahit mezar kapağı, 50 kilogram ağırlığında 1 adet sütun direk ayağı ve 1 adet tarihi eser niteliğinde yüzük ele geçirildi. Ayrıca 37 adet 9x19 milimetre çapında fişek bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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