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Uyuşturucu suçundan aranan şahıslar Kuşadası ve Germencik'te yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıslar Kuşadası ve Germencik'te yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde uyuşturucu suçundan aranan iki kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde uyuşturucu suçundan aranan şahıslar, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 20 yıl 2 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. (33) yakalandı. Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde de gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (64) yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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