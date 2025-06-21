Kuşadası'nda Yangın Paniği: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Kuşadası'nda Yangın Paniği: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, üst katta mahsur kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının ütüden çıktığı iddia edilirken, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanın en üst katında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın üçüncü katında başladığı belirtilen yangının, ütüden çıktığı iddia edildi. Alevler kısa sürede büyürken, apartmandan yoğun duman yükseldi. dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın en üst katında balkonda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Evde mahsur kalan Salih Aydın isimli vatandaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla binadan güçlükle çıkarıldı. Dumanlardan etkilenen Aydın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, apartman sakinleri büyük korku yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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