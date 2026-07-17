Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı: 3 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 579 gram uyuşturucu madde, 210 bin TL ve bir miktar döviz,

1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ö., İ.K. adli kontrol şartıyla salıverilirken, S.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı