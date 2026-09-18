Haberler

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Davutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulunduğu ve ticareti yapıldığı değerlendirilen adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.C. (36), R.G. (24) ve Ş.S. (26) isimli 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 1 kilo 100 gram metamfetamin, ayrıca yaklaşık 2,5 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 14 adet 9 milimetre çapında mermi bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı

Borsada dev operasyon! Başkan dahil 4 isim tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

Konserinde tacize uğrayan ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi