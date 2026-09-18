Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Davutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulunduğu ve ticareti yapıldığı değerlendirilen adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.C. (36), R.G. (24) ve Ş.S. (26) isimli 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 1 kilo 100 gram metamfetamin, ayrıca yaklaşık 2,5 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 14 adet 9 milimetre çapında mermi bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı