Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası'nda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde sokak satıcıları (torbacı) tespit edildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilere ait 10 adres ve araçlarda yapılan aramalarda; 3 bin 470 gram kubar esrar, 114 kök kenevir bitkisi, 3 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 133 adet tabanca fişeği, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet tablet, 1 adet telefon ele geçirilerek şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı