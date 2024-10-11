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Kuşadası'nda Uyuşturucu ile Mücadele İçin Eğitim Programları Düzenlendi

Kuşadası'nda Uyuşturucu ile Mücadele İçin Eğitim Programları Düzenlendi
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine ve velilere eğitimler düzenledi. Öğrencilere, bağımlılığın zararları anlatıldı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Narko Gençlik Eğitimi'nde, 250 üniversite öğrencisine uyuşturucu madde bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitimin ardından öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Narkorehber Eğitimi'nde ise 125 veliye uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolü vurgulandı. Eğitimde, "İki Ekmek" adlı kısa film gösterimi yapıldı ve velilere broşürler dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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