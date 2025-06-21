Kuşadası'nda Trafikte Kavga: Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Trafikte Kavga: Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli kısa sürede yakalandı. Aydın Valiliği, kamu huzurunu tehdit eden eylemlere göz yumulmayacağını açıkladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz 18 Haziran günü trafikte tartıştığı bir kişiyi darp edip yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken, Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada kamu huzurunu tehdit eden hiçbir eyleme göz yumulmayacağına dikkat çekildi.

Olay, 18 Haziran 2025 günü Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki motosikletli şahıs arasında trafikte yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartışğı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri detaylı çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın İ.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli İ.K. 21 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli ve idari işlemler devam ederken, şüpheliye ayrıca 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme' gerekçesiyle 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.

Yaşanan olayın ardından Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Trafik düzenini ve kamu huzurunu tehdit eden hiçbir eyleme göz yumulmayacak, vatandaşlarımızın güvenliğini riske atan davranışlara karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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