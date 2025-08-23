Kuşadası'nda Taksici Cinayeti: Katil Zanlısı Takipte Bıçakladı

Kuşadası'nda Taksici Cinayeti: Katil Zanlısı Takipte Bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda bir taksicinin, şiddetli bir tartışma sonrası takip edilerek bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Olaydan önce taksi durağında yaşanan tartışma, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuşadası'nda dün gece meydana gelen taksici cinayetinin detayları ortaya çıkamaya başladı. Katil zanlısının bıçaklayarak öldürdüğü taksiciyi olaydan bir süre önce, taksi durağının tuvalet anahtarını almak için tartakladığı ve taksi durağında tartışma çıkardığı görüldü.

Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülere göre, Kuşadası'nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için durağa geliyor. Tuvaletin anahtarını isteyen S.G. olumsuz yanıt alınca tartışma çıkarıyor. Defalarca Vural İşçen ve duraktaki diğer taksicilerin üzerine yürüyen S.G. bir süre sonra durağa gelen polis tarafından sakinleştirilip uzaklaştırılmaya çalışıyor.

Tüm çabalara rağmen sakinleşmediği ve bölgeden uzaklaşmadığı görülen katil zanlısı S.G., kavga ettiği taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alıyor. Bir süre sonra müşteriye çıkan taksiciyi motosikletle taklibe alan katil zanlısı S.G. takip ettiği Vural İşcen'i Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde bıçaklıyor. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan ve araç telsiziyle arkadaşlarına durumu bildiren taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.