Kuşadası'nda Taksici Cinayeti: Katil Zanlısı Takipte Bıçakladı

Kuşadası'nda dün gece meydana gelen taksici cinayetinin detayları ortaya çıkamaya başladı. Katil zanlısının bıçaklayarak öldürdüğü taksiciyi olaydan bir süre önce, taksi durağının tuvalet anahtarını almak için tartakladığı ve taksi durağında tartışma çıkardığı görüldü.

Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülere göre, Kuşadası'nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için durağa geliyor. Tuvaletin anahtarını isteyen S.G. olumsuz yanıt alınca tartışma çıkarıyor. Defalarca Vural İşçen ve duraktaki diğer taksicilerin üzerine yürüyen S.G. bir süre sonra durağa gelen polis tarafından sakinleştirilip uzaklaştırılmaya çalışıyor.

Tüm çabalara rağmen sakinleşmediği ve bölgeden uzaklaşmadığı görülen katil zanlısı S.G., kavga ettiği taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alıyor. Bir süre sonra müşteriye çıkan taksiciyi motosikletle taklibe alan katil zanlısı S.G. takip ettiği Vural İşcen'i Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde bıçaklıyor. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan ve araç telsiziyle arkadaşlarına durumu bildiren taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - AYDIN