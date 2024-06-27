Kuşadası'nda şüpheli şahsın üzerinde 3 tabanca ve şarjör ele geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'nde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve şarjör bulundu. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde ruhsatsız silah taşıyan/satan şahıslara yönelik icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan (M.G) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN