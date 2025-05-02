Kuşadası'nda Sopalı Kavga: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga polis müdahalesi ile sonlandırıldı. Olayda çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Adnan Menderes Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralananlar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa