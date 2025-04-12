Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Kuşadası'nda Servis Aracının Devrilmesi Sonucu 12 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otele ait personelleri taşıyan servis aracı devrildi. Kaza sonucu 12 kişi yaralandı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otele ait personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde otel çalışanlarını taşıyan Kamil D. idaresindeki 09 APP 893 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför dahil 12 kişi ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.