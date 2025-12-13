Haberler

Organize suç örgütü üyeleri yurtdışına kaçarken yakalandı

Organize suç örgütü üyeleri yurtdışına kaçarken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurtdışına kaçmaya çalışan 4 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin, 'Nitelikli Kasten Öldürme, Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti' gibi suçlardan arandığı belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışan 4 organize suç örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesinde düzenlediği operasyonda organize suç örgütünün 4 mensubunu yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Tekne ile Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C.'nin yapılan incelemelerinde 'Nitelikli Kasten Öldürme, Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca organize suç örgütü mensuplarının 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme, Hırsızlık, Silahla Yağma, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri de tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet sahte kimlik ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize

MHP'li Celal Adan'ın AK Partili kadın vekili fırçaladığı anlar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
title