Organize suç örgütü üyeleri yurtdışına kaçarken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışan 4 organize suç örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesinde düzenlediği operasyonda organize suç örgütünün 4 mensubunu yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Tekne ile Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C.'nin yapılan incelemelerinde 'Nitelikli Kasten Öldürme, Silahla Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca organize suç örgütü mensuplarının 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme, Hırsızlık, Silahla Yağma, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işledikleri de tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 adet sahte kimlik ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN