Kuşadası'nda suç makineleri yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında aranmaları olan iki kişi şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki lüks bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 27 farklı dosyadan aranması bulunan H.Ö.(23) ile 5 farklı dosyadan aranması bulunan M.T. (18) yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar işlemleri için adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı