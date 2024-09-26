Kuşadası'nda Lastik Bottaki 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN