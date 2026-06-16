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Kayalık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Kayalık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşım olmayan bölgede 1 şahsın kayalık alanda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerinde başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette Sahil Güvenlik Botu üzerinde alınarak Kuşadası Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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