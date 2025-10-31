Kuşadası'nda Karadan Ulaşımı Olmayan Bölgedeki Yaralı Kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yaralanan bir şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Kuştur Plajı mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa