Kuşadası'nda Karadan Ulaşımı Olmayan Bölgedeki Yaralı Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede yaralanan bir şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Kuştur Plajı mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN