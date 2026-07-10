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Kuşadası'nda jet ski kazası

Kuşadası'nda jet ski kazası
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski ile denize açılan bir sürücü, aracın kontrolden çıkarak ters dönmesi sonucu denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan müdahaleyle kurtarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski ile denize açılan bir sürücü, aracın kontrolden çıkarak ters dönmesi sonucu denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan müdahaleyle kurtarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Notestik Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jet ski ile sörf yapan Fırat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan jet ski ters dönerken, sürücü denize düştü. Olayı gören site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada çevrede bulunan tekneler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Denizden çıkarılan Fırat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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