Fırtına, iskelede çalışan işçileri denize düşürdü! Bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iskelede çalışma sırasında fırtına nedeniyle 3 işçi denize düştü. İşçilerden biri hayatını kaybederken; iki işçi ekipler tarafından bulundu.

  • Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışırken fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
  • Hayatını kaybeden işçi İsmail Dağ'ın cansız bedeni olay yerinden 100 metre ileride bulundu.
  • Yaralı işçilerden Abdullah K.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaparken fırtınayla birlikte dalgaların şiddetiyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel'in önündeki iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü.

3 İŞÇİ DENİZE DÜŞTÜ

Fırtına sırasında oluşan dalgalar sonrasında iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denize düşen Abdullah K., Muharrem D. ve İsmail Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler Abdullah K.(26) ve Muharrem D.'yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Denize düşen İsmail Dağ'ın (30) cansız bedeni ise olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Yaralı iki işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Abdullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İsmail Dağ'ın ise cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan işçilerin, çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
