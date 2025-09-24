Haberler

Kuşadası'nda FETÖ Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Şahıs hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kuşadası yol kontrol noktasında yapılan şok uygulamada, Kuşadası'ndan Yunanistan'a geçmeyi planlayan "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

