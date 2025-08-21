Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park'tan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenin yüzme ve yaşam malzemeleri ile birlikte gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park'tan yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışacağı tespit edilen düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde gerçekleştirdiği devriye esnasında bir kişinin şüpheli hareketleri olduğunu fark etti. Yapılan incelemede H.A. (20) isimli düzensiz göçmenin Yunanistan'ın Sisam adasına yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışacağı tespit edildi. Düzensiz göçmen yüzme ve yaşam malzemeleri ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmen H.A. adli ve idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
