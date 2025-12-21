Aydın'da 12 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından deniz üzerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-7 ve KB-72 sevk edildi. Ekipler tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında seyir halinde olan hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN