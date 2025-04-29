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Kuşadası'nda Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası'nda Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan İ.E. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 dosya ile aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan İ.E. isimli şüpheli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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