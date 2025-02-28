Kuşadası'nda Canlı Hayvan Taşıyan Araçlara Denetim
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü, canlı hayvan taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde toplam 23 aracın belgeleri ve hayvanların kulak küpeleri kontrol edildi, her hangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner ekipleri ile birlikte Kuşadası ilçesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçların belge işlemleri ve hayvanların kulak küpeleri kontrol edildi. Kontroller esnasında toplam 23 aracın sorgusu yapılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa