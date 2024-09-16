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Kuşadası'nda Bisikletli Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kenarında bisiklet sürerken otomobilin çarptığı 74 yaşındaki Ayhan Avcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında seyir halinde ilerleyen bisiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ayhan Avcı (74) metrelerce savruldu. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 74 yaşındaki Ayhan Avcı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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