Haberler

Kuşadası'nda beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kuşadası'nda beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazaya karışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaya hayatını kaybederken, bir motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. yönetimindeki 09 AOS 564 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Ata Bayram Kaş'a (44) çarptı. Kazayı gören ve mikserden kaçınmaya çalışan Cengiz B. yönetimindeki 48 NS 939 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mikail K. idaresindeki 35 CHL 457 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mikail K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mikserin altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ata Bayram Kaş ile yaralı motosiklet sürücüsü Mikail K., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mikail K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mikser sürücüsü Muhammed K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi

İfadesi ortaya çıktı! Aylık geliri sorulunca bu yanıtı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Fransa'da aşırı sıcak alarmı: Bir haftada 2 bin fazladan ölüm
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı