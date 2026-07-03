Kuşadası'nda beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 yaya hayatını kaybederken, bir motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed K. yönetimindeki 09 AOS 564 plakalı beton mikseri, aniden yola çıkan Ata Bayram Kaş'a (44) çarptı. Kazayı gören ve mikserden kaçınmaya çalışan Cengiz B. yönetimindeki 48 NS 939 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mikail K. idaresindeki 35 CHL 457 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mikail K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mikserin altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ata Bayram Kaş ile yaralı motosiklet sürücüsü Mikail K., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mikail K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mikser sürücüsü Muhammed K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı