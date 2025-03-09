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Kuşadası'nda Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

Kuşadası'nda Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki Onur Ayan, yalnız yaşadığı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın üzerine soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki bir şahıs, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'nde dün gece saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ayan'ın ikamet ettiği evden silah sesi duyan komşuları durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine şahsın babası oğlunun evine gitti. Oğlunu, başından silahla vurulmuş halde yerde bulan baba, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ayan'ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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