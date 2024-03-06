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Kuşadası'nda Aranan 7 Şahıs Yakalandı

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası'nda polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Hacifeyzullah Mahallesi'nde 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., İkiçeşmelik Mahallesi'nde Suriye Uyruklu Şahıs İkiçeşmelik Mahallesi'nde 10 ay hapis ve 6020 TL para cezası bulunan A.E,

Cumhuriyet Mahallesi'nde Bilişim Suçları Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalan 5 yıl hapis cezası bulunan A.T., Davutlar Mahallesi'nde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan M.E, .Hacıfeyzullah Mahallesi'nde 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A, 18 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan V.A., Cumhuriyet Mahallesi'nde İ.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Bu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Kuşadası Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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