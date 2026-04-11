Haberler

80 yaşındaki sürücü takla atan araçtan sağ çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, beton mikserine çarpmamak için manevra yapan 80 yaşındaki sürücü, otomobilinin takla atması sonucu hafif yaralı olarak kurtuldu. Sağlık durumu iyi olan sürücünün kazası ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yola çıkan beton mikserine çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen 80 yaşındaki sürücü, takla atan araçtan sağ kurtuldu.

Kaza, Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi Göcek Kavağı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAJ 974 plakalı otomobilin sürücüsü S.M.(80), seyir halindeyken iddiaya göre şantiyeden aniden yola çıkan beton mikserine çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında bulunan büyük bir taşa çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

