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Kuşadası'nda 80 Yaşındaki Sürücü Ağaçla Çarpıp Yaralandı

Kuşadası'nda 80 Yaşındaki Sürücü Ağaçla Çarpıp Yaralandı
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Kuşadası'nda 80 yaşındaki Mesut Ö., seyir halindeyken yayalardan kaçmak için otomobilini refüje kırarak ağaca çarptı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu kontrol altında.

Kuşadası'nda bugün yaşanan olayda 80 yaşındaki Mesut Ö., seyir halindeyken yayalara çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu refüje kırarak ağaca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Kuşadası Sabri Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. 09 BV 233 plakalı aracıyla seyreden Mesut Ö., aniden tansiyonunun düştüğünü fark etti. Bu sırada karşısına çıkan yayaları fark eden yaşlı sürücü, refleksle direksiyonu kırarak refüje çıktı ve orada bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Özcan'ın sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürerken, görgü tanıkları sürücünün yayalara çarpmamak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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