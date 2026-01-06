Haberler

Kuşadası'nda altın bilezik hırsızı yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden çalınan yaklaşık 550 bin lira değerindeki altın bilezik, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda bulundu. Olayın faili olduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evden yaklaşık 550 bin lira değerinde altın bilezik çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde 05 Ocak 2026 günü Y.K. (60) isimli vatandaş, evinde bulunan yaklaşık 100 gram ağırlığında ve 550 bin TL değerindeki altın bileziğinin çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen M.H. (54) isimli yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan altın bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

