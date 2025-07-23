Kuşadası'nda 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salındaki toplam 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) ve Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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