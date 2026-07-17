Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma', 'Tehdit', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ile 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan F.S. (53) Kuşadası ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı