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Kuşadası'nda 11 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Kuşadası'nda 11 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'Birden Fazla Kişi ile Tehdit', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (38), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "Birden Fazla Kişi ile Tehdit", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (38) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.K. cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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